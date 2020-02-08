في ظل انتشار الفكر المتشدد داخل “دويلة الهول”.. العثور على جثة شاب عراقي الجنسية مقتول بأداة حادة

8 فبراير,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
عُثر على جثة شاب عراقي الجنسية، صباح اليوم، إثر تعرضه لضربات بأداة حادة على العنق والرأس، ضمن القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين في “مخيم الهول” الذي بات معروفا بـ”دويلة الهول” شرقي الحسكة. ويذكر أن الشاب كان يعمل حارساً في سوق المخيم.
كانت احترقت خيمة داخل “مخيم الهول”، في 23 يناير/كانون الثاني الفائت، تسكنها امرأة مع أطفالها من جنسية إندونيسية وهم من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقالت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، إن نساء متشددات أشعلن النيران في الخيمة بعد تحدث المرأة إلى وسائل إعلام عن رغبتها بالعدول عن أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” والعودة إلى بلادها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 يناير/ كانون الثاني الفائت، وفاة طفلين وإصابة والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في إحدى الخيام ضمن “دويلة الهول”، حيث إن الطفلين والمرأة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم من جنسية تركية.
ورصد “المرصد السوري”، في 14 يناير/كانون الثاني، العثور على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

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