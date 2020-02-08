تركيا تهدّد بالرد على أي استهداف لمواقعها العسكرية في إدلب

هدّدت تركيا، اليوم (السبت)، بالرد على أي استهداف لمواقعها العسكرية في إدلب آخر معقل للمعارضة في سوريا، بعد يوم من قول مسؤولين إن قوات موالية لدمشق حاصرت ثلاث نقاط للجيش التركي.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب لصد أي هجوم من قوات النظام السوري، وذلك بموجب اتفاق مع روسيا الحليف الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأُرسلت هذا الأسبوع نحو 150 مركبة برفقة قوات خاصة وذخيرة لتعزيز هذه المواقع، بينما ذكر مسؤولون أمس (الجمعة) أن مسلحين موالين للنظام السوري حاصروا ثلاثة منها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت وزارة الدفاع التركية على تويتر السبت بأن «نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب تواصل مهماتها وهي قادرة على حماية نفسها بالأسلحة والمعدّات التي تملكها… في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناء على حق الدفاع عن النفس».

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سوريا مهلة نهائية لسحب عناصرها من نقاط المراقبة العسكرية بحلول نهاية فبراير (شباط) بعدما قتل ثمانية أتراك بنيران قوات النظام السوري الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد وفد روسي محادثات السبت مع مسؤولين أتراك بشأن الوضع في إدلب.

المصدر:الشرق الاوسط