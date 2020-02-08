مقتل عنصر بـ”قسد” في انفجار دراجة نارية بريف دير الزور الشرقي 

8 فبراير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: انفجرت دراجة نارية، اليوم، في شارع النوفوتيه بمدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل عنصر في قوات “قسد” وإصابة عنصرين آخرين. 
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 434 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 141 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 288 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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