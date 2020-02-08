تحطيم قبور وتدنيس مقابر وإحراق منازل.. الموالون لـ”النظام” يبدؤون انتهاكاتهم ضد المعارضين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حديثا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة انتهاكات نفذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد أن سيطرت قوات النظام مدعومة بالشبيحة والمسلحين الموالين لها على بلدات ريف إدلب.

ووفقا لمعلومات وشرائط مصورة حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قام بعض هؤلاء الشبيحة بتكسير القبور ونبش المقابر وإهانة رفات الشهداء المخالفين لهم، دون ادنى اعتبار للقواعد الإنسانية أو الاختلافات بينهم. وبحسب ما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ظهر عدد من الموالين للنظام في شريط مصور وهم يتفاخرون بتدنيس المقابر وتحطيم شواهد القبور.

وعلى مدار الأيام الماضية، تواصلت انتقادات الموالين للنظام ضد المعارضين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إحراق أحد الموالين للنظام منزل خاله في معرة النعمان بعد سيطرة قوات النظام عليها، بحجة إنه من المعارضين للنظام.