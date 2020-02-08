1200 شاحنة تعزيزات تركية تدخل إدلب في أقل من اسبوع.. وأكثر من 625 شاحنة تدخل “خفض التصعيد” خلال الـ24 ساعة الماضية

لاتزال تركيا تدفع بعشرات الشاحنات إلى نقاطها المستحدثة ضمن ماتبقى من منطقة “خفض التصعيد”، في حين دخل رتل يتالف من نحو 125 شاحنة تضم مدرعات و دبابات ومواد اللوجستية وطبية وذخائر.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري ضخم من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من نحو 75 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومن بينها سيارات إسعاف ومشافي ميدانية مسبقة الصنع، حيث يتجمع الرتل حاليا في باب الهوى استعدادا للتحرك إلى النقاط التركية المستحدثة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انتشاراً واسعاً للقوات التركية داخل معسكر “طلائع البعث” في منطقة المسطومة الواقعة بين مدينة إدلب وأريحا، حيث استقدمت القوات التركية عشرات الآليات وعشرات العربات العسكرية والشاحنات إلى المعسكر وعمدت إلى إنشاء نقطة تركية جديدة هناك.

كان “المرصد السوري” رصد، اليوم، دخول مزيد التعزيزات العسكرية التركية إلى الأراضي السورية، فيما بلغ تعداد الشاحنات التركية التي دخلت سورية خلال الـ24 ساعة الفائتة أكثر من 625 شاحنة على الأقل تحمل دبابات وجنود وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية.

وبذلك، يبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير/ شباط وإلى الآن، أكثر من 1200 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.