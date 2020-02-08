اشتباكات بالأسلحة الثقيلة على محور “أم الكيف” بريف الحسكة

9 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين قوات “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محاور أم الكيف بريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 فبراير/شباط، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام بمنطقة أبو رأسين وطريق تل تمر – أبو رأسين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف تزامن مع مرور دورية عسكرية روسية قادمة من ربيعات نحو أبو رأسين، حيث سقطت قذائف بالقرب منها، ما أدى لإعطاب آلية روسية، كما تسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر قوات النظام.
وكان المرصد السوري رصد في 3 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا مكثفا مصدره مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية “أم الكيف” بريف تل تمر الشمالي. كما رصد “المرصد السوري”، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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