الفصائل الموالية لتركيا تشن حملة مداهمة وتفتيش وتعتقل نحو30 مواطنا في ريف عفرين شمال حلب 

9 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان::  رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، حملة اعتقال وتفتيش جديدة من قبل الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين وناحية بلبل ومعبطلي اعتقل خلالها نحو 30  مواطنا، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” اعتقل عناصر من “أحرار الشرقية”، 3 أشخاص من قرية “هيامو”، كما فتشوا منازل في قرية معراته وتم اقتياد المعتقلين إلى سجون تلك الفصائل.
وأفادت مصادر موثوقة لـ “المرصد السوري”، في 7 فبراير/شباط، أن مسلحين من فرقة “السلطان مُراد” اقتحموا قرية سيمالكا التابعة لناحية معبطلي في ريف مدينة عفرين، ونفذوا حملة دهم لمنازل المدنيين اعتقلوا خلالها مواطنتين اثنتين من أهالي القرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، الجدير بالذكر أن زوجيهما جرى اعتقالهم من قبل مسلحي فرقة “السلطان مُراد” في وقت سابق ولا يزالون يقبعون في سجون الفصيل.

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