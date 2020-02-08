مدير “المرصد السوري”: التقدم الذي حققته قوات النظام هو متفق عليه ضمن المرحلة الاولى في السيطرة على طريق “m5”

9 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: التقدم الذي حققته قوات النظام هو متفق عليه ضمن المرحلة الاولى في السيطرة على طريق “m5″، تليها فترة من التهدئة ومن ثم يبدأ العمل في المرحلة الثانية وهي سيطرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية على طريق “m4” الذي يتفرع عن “m5” من مدينة سراقب ويصل حلب مع اللاذقية.
لكن مع كل هذا هناك أكثر من 5000 جندي تركي دخلوا الاراضي السورية منذ الـ 2 من فبراير الجاري، أي خلال أقل من أسبوع وكأنه غزو تركي للأراضي السورية حتى الآن وصلت 1200 شاحنة.
بالتزامن مع تحذيرات أردوغان وتهديداته.. القوات التركية أنشأت نقطتين احداها في معسكر طلائع البعث في المسطومة والأخرى في مطار تفتناز العسكري أي بالقرب من تلك الطرقات الدولية، التي ستكون تحت الوصاية التركية في الوقت اقله تمهيدا لتسوية سورية شاملة.
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن تقوم تلك القوات التركية بالقضاء على المجموعات الجهادية وفق اتفاق بوتين -أردوغان.
أردوغان نسمع أقواله ولا نرى لها أفعال إلا  باحتلال عفرين وتشريد سكانها.. وهو قدم الوعود لأبناء إدلب ولكن اليوم اهالي إدلب باتوا مشردين.
ان لم يكن هناك حلا لهؤلاء النازحين فالجميع مسؤول وفاسد أخلاقيا أما عسكريا نتوقع ان تستكمل الصفقة التركية الروسية بفتح الطرقات الدولية وبعدها تكون المناطق المتبقية آمنة تحت الإشراف التركي  إلى حين التوصل لحل سلمي في سورية

مدير "المرصد السوري": التقدم الذي حققته قوات النظام هو متفق عليه ضمن المرحلة الاولى في السيطرة على طريق "m5"

مدير "المرصد السوري": التقدم الذي حققته قوات النظام هو متفق عليه ضمن المرحلة الاولى في السيطرة على طريق "m5"، تليها فترة من التهدئة ومن ثم يبدأ العمل في المرحلة الثانية وهي سيطرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية على طريق "m4" الذي يتفرع عن "m5" من مدينة سراقب ويصل حلب مع اللاذقية.لكن مع كل هذا هناك أكثر من 5000 جندي تركي دخلوا الاراضي السورية منذ الـ 2 من فبراير الجاري، أي خلال أقل من أسبوع وكأنه غزو تركي للأراضي السورية حتى الآن وصلت 1200 شاحنة.بالتزامن مع تحذيرات أردوغان وتهديداته.. القوات التركية أنشأت نقطتين احداها في معسكر طلائع البعث في المسطومة والأخرى في مطار تفتناز العسكري أي بالقرب من تلك الطرقات الدولية، التي ستكون تحت الوصاية التركية في الوقت اقله تمهيدا لتسوية سورية شاملة.اذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن تقوم تلك القوات التركية بالقضاء على المجموعات الجهادية وفق اتفاق بوتين -أردوغان.أردوغان نسمع أقواله ولا نرى لها أفعال إلا باحتلال عفرين وتشريد سكانها.. وهو قدم الوعود لأبناء إدلب ولكن اليوم اهالي إدلب باتوا مشردين.ان لم يكن هناك حلا لهؤلاء النازحين فالجميع مسؤول وفاسد أخلاقيا أما عسكريا نتوقع ان تستكمل الصفقة التركية الروسية بفتح الطرقات الدولية وبعدها تكون المناطق المتبقية آمنة تحت الإشراف التركي إلى حين التوصل لحل سلمي في سورية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 8, 2020

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