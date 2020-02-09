إدلب وحلب.. نحو 900 ألف نازح بفعل التصعيد الروسي وعمليات قوات النظام.. وصمت دولي وتعامي تركي ينعكسان سلباً على الكارثة الإنسانية للسوريين

المرصد السوري لحقوق الإنسان

فبراير/شباط 2020

على مدار ما يقرب من شهرين، عكف النظام السوري وداعميه من الروس على تصعيد العمليات العسكرية في إدلب وحلب ضمن ما يعرف باسم منطقة “بوتين-أردوغان” لخفض التصعيد، وعلى مدار كل تلك الفترة كان المدنيون السوريون هم الأكثر تأثرا بذلك التصعيد، لما تسببت فيه تلك العمليات العسكرية من نزوح وتهجير في ظل مخاوف المدنيين من أن تطالهم العمليات العسكرية. منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح ما يقرب من 440 ألف مدني سوري من عشرات المدن والبلدات والقرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي وأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية، إضافة إلى مدينة إدلب.

وتعد عمليات النزوح تلك جزءًا من خطة يعمل النظام السوري بدعم من القوات الروسية على تنفيذها في مختلف المنطاق التي تسيطر عليها قوات النظام من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق دون أي اعتبار للآثار الإنسانية المترتبة على تصعيد القصف الجوي والبري لإجبار المدنيين على النزوح. وفي غياب أي رد فعل من قبل المجتمع الدولي وفي ظل تعامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تنفيذ وعوده وتهديداته التي باتت أشبه بحديث فارغ من مضمونه، بات النازحون المدنيون يبحثون عن مناطق يأوون إليها في ظل اكتظاظ مناطق النزوح بالأساس، وعلى خلفية أن عدد كبير منهم كانوا نازحين بالأصل إلى مناطق يجبرهم النظام حاليا على النزوح منها.

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير/كانون الثاني بلغ نحو 340 ألف مدني سوري، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير/كانون الثاني إلى 440 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلى نحو 870 ألف من إدلب وحلب. ومع تصعيد قوات النظام والطائرات الروسية عملياتها العسكرية ضد مناطق مختلفة، بات المدنيون مجبرون على النزوح إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب وريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء إسكندرون. ووفقا لمصادر موثوقة، لـ”المرصد السوري”، فإن عدد كبير من النازحين يحاول الدخول سرا إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين، حيث يتم التنسيق مع عدد من المهربين لدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3500 دولار للشخص الواحد عبر معبر السلامة الحدودي، في حين تبلغ تكلفة تهريب الأطفال الأقل من 9 سنوات نحو 200 دولار لكل طفل.

وأشارت مصادر “المرصد السوري” إلى أن هناك من نجح في الهروب إلى تركيا عبر وسائل مختلفة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 دولار، وسط معلومات مؤكدة عن تورط ضباط أتراك في عمليات التهريب، حيث يحصل الضباط الأتراك على المعابر الحدودية نسبة من المبالغ المالية مقابل دخول كل شخص.

الارتفاع الهائل في أعداد النازحين الفارين من العمليات العسكرية خوفا من أن تطالهم العمليات العسكرية، أدى إلى اكتظاظ مخيمات اللاجئين ومناطق سيطرة “درع الفرات” و”غصن الزيتون” باللاجئين والنازحين، حيث أكدت مصادر موثوقة أنه لم تعد هناك مناطق لاستقبال كل هؤلاء النازحين سواء في مناطق “درع الفرات” أو “غصن الزيتون” أو حتى على الحدود السورية التركية. وأضافت المصادر: “ما يعايشه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان أمن جديد هو وضع كارثي في كل الأحوال، خصوصا في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب”، في وقت يكتفي فيه (الضامن) التركي بإعلان التضامن مع النازحين إعلاميا فقط دون أي تدخل حاسم لمطالبة روسيا بالالتزام بتعهداتها وفقا لاتفاقات “أستانة” واجتماعات “بوتين-روحاني-أردوغان”، ناهيك عن استمرار قوات حرس الحدود التركية في قتل واستهداف السوريين الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي التركية للاحتماء بها والهرب من العمليات العسكرية المتواصلة في منطقة “خفض التصعيد”.

على مدار ما يقرب من شهرين من التصعيد العسكري في ريفي إدلب وحلب بإشراف من روسيا التي تعد “ضامنا” في الاتفاقات التي أبرمت وفقا لاجتماعات “أستانة”، نجحت قوات النظام في السيطرة على عدد كبير من المناطق بلغ نحو 150 منطقة أبرزها مدينتي “سراقب ومعرة النعمان” التي دخلتها قوات النظام للمرة الأولى منذ عام 2011، حيث تسببت تلك العمليات العسكرية في تحويل عدد هائل من المدن السورية إلى ما يشبه مدن أشباح في ظل عمليات الفرار والنزوح الجماعي خوفا من السقوط ضحية للعمليات العسكرية.

وعلى الرغم من التهديدات التركية الكلامية التي صدرت في غير مرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد اكتفت القوات التركية بمراقبة ما يحدث من تقدم لقوات النظام دون أي تدخل لحماية المدنيين، حتى باتت نقاط المراقبة التركية شاهدا على ما يحدث بعد أن أصبحت محاصرة داخل مناطق تقدم قوات النظام.

إن التصعيد العسكري الذي نفذته قوات النظام بدعم مباشر من روسيا خلال الفترة الماضية، يتطلب تدخلا حاسما من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع على النفوذ في تلك المناطق. ويناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل لمساعدة النازحين وتوفير مناطق آمنة تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات المعيشة الإنسانية، خصوصا في ظل الأوضاع الكارثية التي تعانيها مخيمات النازحين واكتظاظ مناطق النزوح المختلفة بالنازحين من مختلف المناطق السورية.

وفي ظل نكث “الضامنان” التركي والروسي وعودهما فيما يتعلق بمنطقة “خفض التصعيد”، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الطرفين التركي والروسي بعدم تحميل المدنيين أعباء عملياتهما العسكرية وحماية المدنيين من الأوضاع الكارثية الناتجة عن تدخلهما العسكري في الأزمة السورية. ويجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالباته للجانب الروسي في ظل الإعلان الرسمي عن تدخل روسيا في الأزمة السورية لمواجهة الإرهاب، بالإجابة عن التساؤلات المتعلقة بعدم تدخل روسيا حتى اللحظة لاستعادة ما يقرب من 1.8% من إجمالي مساحة سوريا من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في وقت تواصل فيه قوات النظام بدعم من روسيا عملياتها العسكرية التي تؤثر سلبا على المدنيين، فيما يبدو أنه خطة ممنهجة ومدروسة من أجل إجبار المدنيين على النزوح لإخلاء تلك المناطق والسيطرة عليها بسهولة.