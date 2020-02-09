خلال أقل من أسبوع.. نحو 1250 شاحنة وآلية عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية.. و5000 جندي ينتشرون في حلب وإدلب.. و8 نقاط تركية تحاصرها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية

في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام عملياتها العسكرية في كل من إدلب وحلب بدعم روسي كامل، يواصل “الضامن” التركي إرساله الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية بشكل غير مسبق وذلك للانتشار وإنشاء نقاط جديدة في حلب وإدلب، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى مساء الأمس، وصول أكثر من 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحوي وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال الفترة تلك ما لا عن 5000 جندي.

ولم تأتي التعزيزات التركية الضخمة تلك لمراقبة “خفض التصعيد” وضمان أمن وسلم المدنيين الذين هُجر منهم مئات الآلاف، بل يبدو أنها لتنفيذ اتفاقيات تركية – روسية بما يتعلق باتستراد دمشق – حلب الدولي واتستراد حلب – اللاذقية، حيث أن قوات النظام واصلت تقدمها على الرغم من الوجود التركي ضمن المناطق التي تقدمت إليها، وباتت قاب قوسين أو أدنى من انتزاع السيطرة على اتستراد الـ “M5” بشكل كامل، فيما باتت 8 نقاط تركية في إدلب وحلب محاصرة من قبل قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية لها، وهي الصرمان وتل الطوقان ومعرة حطاط و4 نقاط في محيط سراقب بالريف الإدلبي، والعيس بريف حلب الجنوبي، وذلك على غرار ما جرى قبل أشهر بالنقطة التركية في مورك، بينما انتشرت القوات التركية في نقاط جديدة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر “طلائع البعث” في المسطومة ومنطقة الإسكان العسكري في محيط مدينة إدلب.