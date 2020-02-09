خلال أقل من أسبوع.. نحو 1250 شاحنة وآلية عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية.. و5000 جندي ينتشرون في حلب وإدلب.. و8 نقاط تركية تحاصرها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية

9 فبراير,2020
أقل من دقيقة

في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام عملياتها العسكرية في كل من إدلب وحلب بدعم روسي كامل، يواصل “الضامن” التركي إرساله الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية بشكل غير مسبق وذلك للانتشار وإنشاء نقاط جديدة في حلب وإدلب، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى مساء الأمس، وصول أكثر من 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحوي وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال الفترة تلك ما لا عن 5000 جندي.

ولم تأتي التعزيزات التركية الضخمة تلك لمراقبة “خفض التصعيد” وضمان أمن وسلم المدنيين الذين هُجر منهم مئات الآلاف، بل يبدو أنها لتنفيذ اتفاقيات تركية – روسية بما يتعلق باتستراد دمشق – حلب الدولي واتستراد حلب – اللاذقية، حيث أن قوات النظام واصلت تقدمها على الرغم من الوجود التركي ضمن المناطق التي تقدمت إليها، وباتت قاب قوسين أو أدنى من انتزاع السيطرة على اتستراد الـ “M5” بشكل كامل، فيما باتت 8 نقاط تركية في إدلب وحلب محاصرة من قبل قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية لها، وهي الصرمان وتل الطوقان ومعرة حطاط و4 نقاط في محيط سراقب بالريف الإدلبي، والعيس بريف حلب الجنوبي، وذلك على غرار ما جرى قبل أشهر بالنقطة التركية في مورك، بينما انتشرت القوات التركية في نقاط جديدة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر “طلائع البعث” في المسطومة ومنطقة الإسكان العسكري في محيط مدينة إدلب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 فبراير,2020

في ظل نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الكبير في المنطقة.. قوات النظام والإيرانيين يشنون حملة أمنية جنوب مدينة دير الزور

9 فبراير,2020

القصف الجوي الروسي يتواصل على ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي مخلفاً شهداء وجرحى

9 فبراير,2020

إدلب وحلب.. نحو 900 ألف نازح بفعل التصعيد الروسي وعمليات قوات النظام.. وصمت دولي وتعامي تركي ينعكسان سلباً على الكارثة الإنسانية للسوريين

9 فبراير,2020

بعد 3 سنوات من الاعتقال.. استشهاد مواطن من أبناء دير الزور تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام 