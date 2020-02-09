القصف الجوي الروسي يتواصل على ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي مخلفاً شهداء وجرحى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي على مناطق عدة في الريف الحلبي، حيث شنت طائرات حربية روسية بعد منتصف ليل السبت – الأحد وصباح اليوم غارات مكثفة على كل من جمعية الرحال وكفرنوران ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته خلال الساعات الفائتة بالقصف الجوي الروسي على كفرنوران بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى، وسط نزوح متصاعد بشكل كبيرة لأهالي وسكان بلدات وقرى ميزناز ومعرة النعسان وكفرنوران وكفرحلب.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على منطقة “الإيكاردا” عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والجهادية، فيما تحاول قوات النظام التقدم باتجاه مدينة حلب للسيطرة على كامل طريق “M5″، كما تتقدم قوات النظام الواقعة شرق الطريق الدولي محاولة الوصول إليه.

ومع سيطرتها على منطقتي “الإيكاردا” و”العيس”، تكون قوات النظام قد انتزعت السيطرة على أبرز المناطق التي تبقت لها في طريقها لاستكمال السيطرة على كامل أوتوستراد دمشق – حلب الدولي، حيث لم يتبق أمامها سوى عدة قرى ومواقع بمسافة تقدر بنحو 15 كلم.