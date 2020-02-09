في ظل نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الكبير في المنطقة.. قوات النظام والإيرانيين يشنون حملة أمنية جنوب مدينة دير الزور

9 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بدأت صباح اليوم الأحد حملة أمنية ضد عناصر وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة جبل البشري جنوب مدينة دير الزور، حيث استهلت قوات النظام الحملة بقصف صاروخي مكثف على المنطقة، وذلك في ظل النشاط الكبير لعناصر التنظيم في البادية السورية ولا سيما باديتي دير الزور وحمص، وكان المرصد السوري رصد في الـ 19 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، هجوما لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية على مواقع تابعة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في بادية الميادين شرق دير الزور، واستهل التنظيم هجومه بإطلاق عدة قذائف صاروخية عقبه تبادل إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، ما أدى لسقوط 19 جريح بصفوف “قوات النظام”، إذ جرى نقل 8 منهم إلى مشفى الحماد بمدينة الميادين، فيما جرى نقل آخرين حالتهم حرجة إلى مدينة ديرالزور، على صعيد متصل قتل ملازم في قوات النظام جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور، حيث ينحدر الملازم من مدينة الميادين.

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