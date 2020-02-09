مدير المرصد السوري:: نحو 5000 جندي تركي باتوا داخل الأراضي السورية منذ الـ2 من شهر فبراير/ شباط الجاري حتى الآن، آخرهم دخل ليل أمس

مدير المرصد السوري:: نحو 5000 جندي تركي باتوا داخل الأراضي السورية منذ الـ2 من شهر فبراير/ شباط الجاري حتى الآن، آخرهم دخل ليل أمس، بالتزامن مع ذلك هناك 9 نقاط تركية باتت ضمن مناطق سيطرة النظام ومحاصرة وهي "نقطة مورك وتل طوقان والصرمان وآخرها العيس جنوب حلب ونقاط في محيط سراقب وجنوب معرة النعمان" بالتزامن مع ذلك هناك تقدم لقوات النظام مستمر في ريف حلب الجنوبي، هناك بضعة قُرى صغيرة فاصلة بين سيطرة قوات النظام على كامل طريق دمشق – حلب الدولي الذي لم يتبقى منه إلا أقل من 15 كلم ويكون هذا الطريق خاضع لسيطرة قوات النظام بشكل كامل، أيضاً كان هناك غارات من قبل الطائرات الروسية و طائرات النظام الحربية والمروحية على مناطق في ريف حلب الجنوبي الغربي أدى القصف إلى استشهاد مدنيين اثنين على الأقل

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 9, 2020