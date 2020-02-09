قوات النظام تحقق تقدمات متسارعة في الريف الحلبي و2 كلم تفصلها عن السيطرة الكاملة على اتستراد دمشق – حلب الدولي

9 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات متسارعة جديدة حققتها قوات النظام في إطار سعيها للسيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، وتمثلت هذه التقدمات بالسيطرة على الزربة والبرقوم والكماري والصالحية والكلارية، وبذلك باتت قوات النظام على بعد 2 كلم من بسط سيطرتها الكاملة على اتستراد الـ M5 الاستراتيجي، إذ تبقت لها منطقة الراشدين الرابعة فقط حيث تتواجد نقطة تركية هناك، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي المكثف من قبل طائرات الروس الحربية بالإضافة لمروحيات النظام وطائراته الحربية، مستهدفة أماكن في معارة النعسان وكفرنوران وكفرحلب ومحيط الفوج 46 وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي.

وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 52 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 فبراير,2020

اقتتال مسلح بين مجموعات تابعة لـ “الدفاع الوطني” في القلمون الغربي و”حزب الله اللبناني” يتدخل لحل الخلاف

9 فبراير,2020

“شبيحة” قوات النظام تواصل أبشع أنواع الانتهاكات ضمن المناطق التي سيطرت عليها في إدلب مؤخراً عبر نبش وانتشال رفات الموتى

9 فبراير,2020

في ظل نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الكبير في المنطقة.. قوات النظام والإيرانيين يشنون حملة أمنية جنوب مدينة دير الزور

9 فبراير,2020

القصف الجوي الروسي يتواصل على ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي مخلفاً شهداء وجرحى