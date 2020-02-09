قوات النظام تحقق تقدمات متسارعة في الريف الحلبي و2 كلم تفصلها عن السيطرة الكاملة على اتستراد دمشق – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات متسارعة جديدة حققتها قوات النظام في إطار سعيها للسيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، وتمثلت هذه التقدمات بالسيطرة على الزربة والبرقوم والكماري والصالحية والكلارية، وبذلك باتت قوات النظام على بعد 2 كلم من بسط سيطرتها الكاملة على اتستراد الـ M5 الاستراتيجي، إذ تبقت لها منطقة الراشدين الرابعة فقط حيث تتواجد نقطة تركية هناك، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي المكثف من قبل طائرات الروس الحربية بالإضافة لمروحيات النظام وطائراته الحربية، مستهدفة أماكن في معارة النعسان وكفرنوران وكفرحلب ومحيط الفوج 46 وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي.

وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 52 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.