“شبيحة” قوات النظام تواصل أبشع أنواع الانتهاكات ضمن المناطق التي سيطرت عليها في إدلب مؤخراً عبر نبش وانتشال رفات الموتى

9 فبراير,2020
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حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من شريط مصور جديد لانتهاكات “شبيحة” قوات النظام المتواصلة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً في الريف الإدلبي، حيث يظهر الشريط الجديد عنصر من “جيش الوطن” وهو يخاطب رفات أحد الأشخاص بسخرية وذلك بعد انتشال الرفات من القبر ثم يبدأ برفقة عنصرين آخرين بالضحك بطريقة مقززة، فيما كان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى قيام شبيحة قوات النظام بتكسير القبور ونبش المقابر وإهانة رفات الشهداء المخالفين لهم، دون أدنى اعتبار للقواعد الإنسانية أو الاختلافات بينهم. إذ ظهر عدد من الموالين للنظام في شريط مصور وهم يتفاخرون بتدنيس المقابر وتحطيم شواهد القبور.

وعلى مدار الأيام الماضية، تواصلت انتقادات الموالين للنظام ضد المعارضين، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إحراق أحد الموالين للنظام منزل خاله في معرة النعمان بعد سيطرة قوات النظام عليها، بحجة إنه من المعارضين للنظام.

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