وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتحويل سوريا إلى “فيتنام للإيرانيين”

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بتكثيف جهود بلاده في مواجهة إيران عسكريا بسوريا، تعليقا على الغارات الجوية الأخيرة التي طالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري محيط دمشق.