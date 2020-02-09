اقتتال مسلح بين مجموعات تابعة لـ “الدفاع الوطني” في القلمون الغربي و”حزب الله اللبناني” يتدخل لحل الخلاف

9 فبراير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أفادت مصادر موثوقة لـ “المرصد السوري” أن عراك مسلح اندلع بين مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني في مدينة يبرود، وأٌخرى تابعة للدفاع الوطني أيضاً في بلدة فليطة بالقلمون الغربي، حيث اندلعت الاشتباكات عند مدخل بلدة فليطة واستمرت لنحو ساعتين متواصلتين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ووفقاً لمصادر”المرصد السوري” يعود سبب الإشتباكات بسبب خلاف بين الطرفين على تقاسم أرباح بعض البضائع المهربة القادمة من لبنان، وسارع قيادي في “حزب الله اللبناني” إلى التدخل وحل الخلاف فيما بينهم في المنطقة.

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