قادماً من عين عيسى شمال الرقة.. رتل عسكري روسي يصل إلى مدينة القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول رتل عسكري روسي مؤلف من نحو 15 آلية عسكرية إلى منطقة القامشلي، حيث انطلق الرتل عصر اليوم الأحد من منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي مروراً بتل تمر وأبو رأسين والدرباسية وعامودا وصولاً إلى القامشلي، ورصد المرصد السوري يوم أمس، توجه نحو 15 مدرعة وعربة عسكرية تابعة للقوات الروسية نحو منطقة أبو رأسين، حيث انطلقت الآليات صباح اليوم السبت من القامشلي إلى الدرباسية وتابعت طريقها إلى منطقة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الوجهة النهائية للآليات تلك، فيما كان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، انطلاق قوات روسية من محطة “قاعدة الأبقار” في بلدة تل تمر بالإضافة إلى قوات روسية من مطار القامشلي باتجاه طريق الدولي m4، بغرض إنشاء قاعدة عسكرية لها عند مفرق تل أبيض-الرقة بالريف الشمالي، والتي تبعد عن مدينة الرقة 10 كم.

عدسة المرصد السوري من منطقة تل تمر ترصد مرور رتل عسكري روسي نحو القامشلي قادماً من عين عيسى شمال الرقة