طائرات النظام والروس تستهدف بأكثر من 120 ضربة ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي خلال اليوم الأحد

لا يزال القصف الجوي متواصل بوتيرة مكثفة وعنيفة على مناطق في القطاعين الغربي والجنوبي الغربي من الريف الحلبي، حيث ارتفع تعداد الضربات الجوية التي نفذتها طائرات النظام و”الضامن” الروسي خلال اليوم الأحد إلى 120 غارة وبرميل متفجر، واستهدفت الضربات الجوية كل من معارة النعسان وكفرنوران وكفرحلب ومحيط الفوج 46 وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، تقدمات متسارعة جديدة حققتها قوات النظام في إطار سعيها للسيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، وتمثلت هذه التقدمات بالسيطرة على الزربة والبرقوم والكماري والصالحية والكلارية، وبذلك باتت قوات النظام على بعد 2 كلم من بسط سيطرتها الكاملة على اتستراد الـ M5 الاستراتيجي، إذ تبقت لها منطقة الراشدين الرابعة فقط حيث تتواجد نقطة تركية هناك