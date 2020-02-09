مجهولون يغتالون عنصر من “الفرقة الرابعة” غرب درعا وآخرون يقتلون مدنيا في مدينة الصنمين

9 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل عمليات القتل والاغتيالات بمحافظة درعا في ظل الفلتان الأمني المستمر بوتيرة متصاعدة هناك، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري حادثتين جديدتين، تمثلت الأولى بالعثور على جثة شاب خلف منزله في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وذلك عقب فقدان الاتصال به يوم أمس، فيما لم تظهر آثار طلق نار على الجثة حيث شوهدت رقبته ملتوية وكمية من التراب داخل فمه، أما الحادثة الثانية فتمثلت باغتيال شخص يعمل مع “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام وذلك بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منطقة الأشعري بريف درعا الغربي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 289، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 191، وهم: 36 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 99 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”:موجات النزوح مستمرة والوضع الإنساني سيئ للغاية…

9 فبراير,2020

شهداء وجرحى بقصف بري على جسر الشغور.. وأكثر من 190 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد” اليوم

9 فبراير,2020

القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية بالقرب من طريق حلب -اللاذقية.. وأكثر من 1300 شاحنة وآلية عسكرية تدخل الأراضي السورية خلال أسبوع 

9 فبراير,2020

8 قضوا أمس بينهم 4 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و4 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية