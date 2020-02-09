مجهولون يغتالون عنصر من “الفرقة الرابعة” غرب درعا وآخرون يقتلون مدنيا في مدينة الصنمين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل عمليات القتل والاغتيالات بمحافظة درعا في ظل الفلتان الأمني المستمر بوتيرة متصاعدة هناك، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري حادثتين جديدتين، تمثلت الأولى بالعثور على جثة شاب خلف منزله في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وذلك عقب فقدان الاتصال به يوم أمس، فيما لم تظهر آثار طلق نار على الجثة حيث شوهدت رقبته ملتوية وكمية من التراب داخل فمه، أما الحادثة الثانية فتمثلت باغتيال شخص يعمل مع “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام وذلك بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في منطقة الأشعري بريف درعا الغربي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 289، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 191، وهم: 36 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 99 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.