من غير الطبيعي أن تتقدم "قوات النظام" بهذه السرعة، العيس قُتل فيها العشرات من عناصر "حزب الله اللبناني" والميليشيات الإيرانية سابقاً

مدير المرصد السوري:: من غير الطبيعي أن تتقدم "قوات النظام" بهذه السرعة، العيس على سبيل المثال قُتل فيها العشرات من عناصر "حزب الله اللبناني" والميليشيات الإيرانية سابقاً، ولكن اليوم خلال ساعات تمت السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية التي تشرف على طريق دمشق – حلب الدولي في جنوب حلب، قوات النظام في ظل هذا التقدم باتت تسيطر على كامل طريق دمشق – حلب باستثناء 2 كلم تقع في مخرج الطريق من مدينة حلب باتجاه الجنوب، كل ماجرى متفق عليه ما بين الروس والأتراك، ضمن اتفاق سوتشي في المرحلة الأولى تسيطر قوات النظام بدعم روسيا على طريق دمشق – حلب الدولي ويكون هناك فترة تهدئة تنطلق المرحلة الثانية بموجبها يجب أن تسيطر الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية، وتتكفل تركيا بحل المجموعات الجهادية الموجودة في محافظة إدلب تمهيداً لحل سياسي داخل الأراضي السورية تمنع قوات النظام من الدخول إلى المناطق المكتظة بالسكان والنازحين كـ "مدينة إدلب" ومناطق تقع في ريف إدلب الشمالي الغربي والحدود مع لواء إسكندرون، منذُ بداية الثورة السورية أردوغان صاحب أقوال وليس أفعال، أردوغان همه الوحيد داخل الأراضي السورية هم الأكراد لا نظام بشار الأسد ولا شيء آخر، بالنسبة لقضية نبش القبور وحرق المنازل المفارقة أن من قام بذلك ليست ميليشيات إيران أو طائفية، الذين قاموا بتلك الأفعال هم من أبناء تلك المناطق المقيمين في كنف بشار الأسد، هذا الإجرام المقزز سنشاهده بشكل مستمر في كل منطقة سيتقدم إليها النظام السوري، تهجير المدنيين أيضاً أكبر انتهاك يمارس بحق أبناء الشعب السوري، الكثير منهم يباتون في الأراضي الزراعية وينامون في السيارات التي أصبحت منازلهم المتنقلة، منذُ الأمس وحتى اللحظة أكثر من 20 ألف نازح من مناطق تقع في ريف حلب الغربي نزحوا إلى مناطق أقرب من الحدود السورية – التركية محتمين بـ 5000 آلاف جندي تركي دخلوا إلى الأراضي السورية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 9, 2020