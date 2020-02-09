8 قضوا أمس بينهم 4 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و4 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 2 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة دير الزور استشهد مدنيين اثنين، أحدهما جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، والآخر من أبناء بلدة البوليل بريف دير الزور، تحت وطأة التعذيب في سجون النظام، بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات.

في حين قتل 3 عناصر في قوات النظام جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب والعمليات العسكرية في قرية الطويلة الواقعة بريف تل تمر الغربي

كما أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال (س.و) وهو أحد أبرز “عرابي” المصالحات في المنطقة وله صلة بالقوات الإيرانية كما كان قد أخبر قوات النظام عن مواقع مستودعات ذخيرة وأسلحة تركتها الفصائل خلفها بعد خروجها من تلبيسة بعد اتفاقات دولية بالإضافة لمساهمته بتسليم عدد من الشبان الذين رفضوا “المصالحة والتسوية” مع النظام السوري.

بينما عُثر على جثة شاب عراقي الجنسية، صباح اليوم، إثر تعرضه لضربات بأداة حادة على العنق والرأس، ضمن القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين في “مخيم الهول” الذي بات معروفا بـ”دويلة الهول” شرقي الحسكة. ويذكر أن الشاب كان يعمل حارساً في سوق المخيم.

أيضاً قتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار دراجة نارية في شارع النوفوتيه بمدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.