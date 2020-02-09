شهداء وجرحى بقصف بري على جسر الشغور.. وأكثر من 190 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد” اليوم

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين بينهم طفلين على الأقل، جراء قصف صاروخي استهدف مدينة جسر الشغور، كما طال القصف كل من قرى مرج الزهور والزعينية والحمبوشية ومحيط بداما بريف إدلب الغربي.

على صعيد متصل، تواصل طائرات “الضامن” الروسي وطائرات النظام قصف منطقة خفض التصعيد ومناطق الاشتباكات. وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية إلى 77، حيث استهدفت كل من تفتناز وشلخ ومعارة النعسان بريف إدلب، وكفرنوران وكفر حلب والاتارب والزربة ومحيط الفوج 46 وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة بريف حلب.

كما ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 80، استهدفت الزربة وخان العسل وطريق “M5” بريف حلب الجنوبي، ومناطق في ريف حلب الغربي، وتفتناز ومعارة النعسان بريف حلب.

وألقت الطائرات المروحية 36 برميلا متفجرا على بلدة الزربة ومحاور الاشتباكات بريف حلب الجنوبي.

وكان “المرصد السوري” رصد، اليوم، تقدمات متسارعة جديدة لقوات النظام في إطار سعيها للسيطرة على كامل أوتوستراد دمشق – حلب الدولي. وتمثلت تلك التقدمات في السيطرة على الزربة والبرقوم والكماري والصالحية والكلارية. وبذلك باتت قوات النظام على بعد كيلومترين فقط من بسط سيطرتها الكاملة على أوتوستراد M5 الاستراتيجي، إذ تبقت لها منطقة الراشدين الرابعة فقط، حيث تتواجد نقطة تركية هناك.