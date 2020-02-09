مدير “المرصد السوري”:موجات النزوح مستمرة والوضع الإنساني سيئ للغاية…

9 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: اليوم كانت هناك اشتباكات عنيفة مع الرافضين للانسحاب من طريق دمشق-حلب الدولي المعروف بـ”M5″ على الرغم من انسحاب الكثير من مقاتلي “تحرير الشام” مع أسلحتها الثقيلة.. ولم يبق أمام قوات النظام سوى كيلومترين تفصلها عن السيطرة الكاملة على طريق “M5″ الممتد من الحدود الأردنية حتى حلب.. المرحلة الأولى من الاتفاق التركي-الروسي تنتهي مع السيطرة على طريق دمشق- حلب.. والمرحلة الثانية لا علاقة للنظام السوري بها حيث يمتنع شن أي عملية عسكرية هناك وفق الاتفاق التركي-الروسي في منطقة ما يعرف يعرف بطريق حلب- اللاذقية.. تلك الاتفاقية تتضمن انتشار الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية.. أما المنطقة المتبقية شمال الـ”M4″ وغرب الـ”M5” فهي منطقة آمنة دون اصطدام قوات النظام مع الأتراك الذين شكلوا قوسا لحمايتها.. موجات النزوح مستمرة والوضع الإنساني سيئ للغاية.. وهناك من يبيت في العراء في ظل الأجواء الباردة

مدير "المرصد السوري":موجات النزوح مستمرة والوضع الإنساني سيئ للغاية..

مدير "المرصد السوري": اليوم كانت هناك اشتباكات عنيفة مع الرافضين للانسحاب من طريق دمشق-حلب الدولي المعروف بـ"M5" على الرغم من انسحاب الكثير من مقاتلي "تحرير الشام" مع أسلحتها الثقيلة.. ولم يبق أمام قوات النظام سوى كيلومترين تفصلها عن السيطرة الكاملة على طريق "M5" الممتد من الحدود الأردنية حتى حلب.. المرحلة الأولى من الاتفاق التركي-الروسي تنتهي مع السيطرة على طريق دمشق- حلب.. والمرحلة الثانية لا علاقة للنظام السوري بها حيث يمتنع شن أي عملية عسكرية هناك وفق الاتفاق التركي-الروسي في منطقة ما يعرف يعرف بطريق حلب- اللاذقية.. تلك الاتفاقية تتضمن انتشار الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية.. أما المنطقة المتبقية شمال الـ"M4" وغرب الـ"M5" فهي منطقة آمنة دون اصطدام قوات النظام مع الأتراك الذين شكلوا قوسا لحمايتها.. موجات النزوح مستمرة والوضع الإنساني سيئ للغاية.. وهناك من يبيت في العراء في ظل الأجواء الباردة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 9, 2020

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