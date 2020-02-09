المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام على وشك السيطرة على كامل الطريق الدولي,,وتركيا تدفع بتعزيزاتها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا إن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب خمسة آلاف جندي.

وأدى القتال في إدلب إلى زعزعة التعاون الهش بين تركيا، التي تساند معارضين كانوا يطمحون ذات يوم في الإطاحة بالأسد، وروسيا التي ساهم دعمها للرئيس في استعادة سيطرته على أغلب أراضي البلاد.

وقتل ثمانية من أفراد الجيش التركي يوم الاثنين في قصف لقوات الحكومة السورية مما دفع تركيا لمطالبة روسيا “بالتنحي جانبا” في حين قصفت قواتها عشرات من أهداف الجيش السوري كرد انتقامي.

وقال المسؤول “كان النظام، بدعم من روسيا، ينتهك كل الاتفاقات والمعاهدات… نحن مستعدون لأي شيء. وبالطبع كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وعلى الرغم من خلافات تركيا مع روسيا بشأن إدلب وصف المسؤول المحادثات بينهما في أنقرة أمس السبت بأنها إيجابية. وسيجتمع الجانبان مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

تركيا ستتخذ إجراء

قالت القوات السورية اليوم الأحد إنها استعادت أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت على عشرات البلدات والقرى في الأيام القليلة الماضية وأضافت انها مستمرة في القتال.

وأضافت القوات السورية في بيان أنها تجدد التأكيد على “استمرار الجيش في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة الوطن وكرامة المواطنين وتخليصهم من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة ومنعها من مصادرة إرادتهم والتحكم بحياتهم”.

وكانت أنقرة حثت موسكو على وقف الهجوم على إدلب والذي جعل القوات السورية على مسافة 16 كيلومترا من مدينة إدلب عاصمة المحافظة والتي يقطنها مليون شخص.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد على أن القوات يجب أن تنسحب قريبا. وقال في مقابلة مع صحيفة حريت “إذا لم تنسحب قوات النظام بحلول نهاية فبراير شباط فسوف نتخذ إجراء”.

وعلى الجناح الشرقي من الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة قال المرصد إن القوات الحكومية المتقدمة سيطرت على الطريق السريع إم5 بكامله باستثناء كيلومترين وهو الطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب ويربط بين دمشق وحلب.

المصدر:مونت كارلو الدولية