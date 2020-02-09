المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يحاصر 8 نقاط مراقبة تركية في إدلب وحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 8 نقاط تركية في إدلب وحلب باتت محاصرة من قبل قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية لها.

وأشار المرصد إلى أن تلك النقاط هي الصرمان وتل الطوقان ومعرة حطاط و4 نقاط في محيط سراقب بالريف الإدلبي، والعيس بريف حلب الجنوبي، وذلك على غرار ما جرى قبل أشهر بالنقطة التركية في مورك.

وذكر المرصد أن القوات التركية انتشرت في نقاط جديدة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر ”طلائع البعث“ في المسطومة ومنطقة الإسكان العسكري في محيط مدينة إدلب.

وأضاف المرصد السوري أنه ”في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام عملياتها العسكرية في كل من إدلب وحلب بدعم روسي كامل، يواصل “الضامن” التركي إرساله الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية بشكل غير مسبق وذلك للانتشار وإنشاء نقاط جديدة في حلب وإدلب“.

ولفت إلى أنه رصد خلال الفترة الممتدة من الـ 2 من شهر فبراير الجاري وحتى مساء الأمس، وصول أكثر من 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية.

وأوضح أن تلك الأرتال تحوي وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال الفترة تلك ما لا يقل عن 5000 جندي.

ونوه المرصد إلى أن ”التعزيزات التركية الضخمة تلك لم تأت لمراقبة خفض التصعيد وضمان أمن وسلم المدنيين الذين هُجّر منهم مئات الآلاف، بل يبدو أنها لتنفيذ اتفاقيات تركية – روسية بما يتعلق بأوتستراد دمشق – حلب الدولي وأتستراد حلب – اللاذقية، إذ إن قوات النظام واصلت تقدمها على الرغم من الوجود التركي ضمن المناطق التي تقدمت إليها“.

المصدر: موقع مصر20