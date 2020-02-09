انفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور.. وارتفاع ضحايا الانفلات الأمني في مناطق “قسد” إلى 434

9 فبراير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، أمام تجمع تجاري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.
كان “المرصد السوري” رصد، في 8 فبراير/ شباط، انفجار دراجة نارية في شارع النوفوتيه بمدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل عنصر في قوات “قسد” وإصابة عنصرين آخرين. 
وبحسب ما وثقه “المرصد السوري”، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ارتفع إلى 434 شخص.

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