مدير “المرصد السوري”: ضباط أتراك وعدوا فصائل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير بعمل عسكري ضد النظام قد ينطلق في أي لحظة في حال رفضت قوات النظام الابتعاد عن النقاط التركية مثل سراقب ومورك والعيس.. قبل قليل دخل رتل تركي مؤلف من 100 آلية.. وبذلك يصبح عدد الشاحنات والآليات التركية التي دخلت خلال سبعة ايام أكثر من 1400 تركية ونحو 6000 جندي.. قد يكون هناك عمل عسكري في حال فشلت المفاوضات التركية الروسية لأن هناك رفض روسي حتى اللحظة و”أردوغان” يرغب بالظهور كمنتصر والسماح لهم بالسيطرة على مناطق في شمال شرق سوريا على حساب “قسد”.. هل سيصطدم الأتراك مع الروس؟ لانعلم لكن الـ24 ساعة المقبلة كفيلة بمعرفة مدى جدية العمل العسكري القادم.. رصدنا 200 ضربة جوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام.. و20 مدنيا استشهدوا في قصف جوي روسي.. وفي شرق الفرات هناك توتر تركي روسي واضح وهجمات لقوات “قسد” أسفرت عن 20 قتيلا من الفصائل الموالية لتركيا خلال الايام الثلاثة.. هناك 6 قتلى من المجلس السرياني خلال الاشتباكات.. وإضافة لذلك هناك توتر أمريكي روسي هناك.. “أردوغان” يريد المقايضة بين إدلب وشمال شرق سوريا.. وإذا ما قرر الروس المواجهة مع تركيا فإن ذلك سيعني حربا طاحنة.. و”بوتين” سيستخدم قوته لأنه يعتبر سوريا جزءًا من روسيا الاتحادية

مدير "المرصد السوري": ضباط أتراك وعدوا فصائل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير بعمل عسكري ضد النظام مدير "المرصد السوري": ضباط أتراك وعدوا فصائل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير بعمل عسكري ضد النظام قد ينطلق في أي لحظة في حال رفضت قوات النظام الابتعاد عن النقاط التركية مثل سراقب ومورك والعيس.. قبل قليل دخل رتل تركي مؤلف من 100 آلية.. وبذلك يصبح عدد الشاحنات والآليات التركية التي دخلت خلال سبعة ايام أكثر من 1400 تركية ونحو 6000 جندي.. قد يكون هناك عمل عسكري في حال فشلت المفاوضات التركية الروسية لأن هناك رفض روسي حتى اللحظة و"أردوغان" يرغب بالظهور كمنتصر والسماح لهم بالسيطرة على مناطق في شمال شرق سوريا على حساب "قسد".. هل سيصطدم الأتراك مع الروس؟ لانعلم لكن الـ24 ساعة المقبلة كفيلة بمعرفة مدى جدية العمل العسكري القادم.. رصدنا 200 ضربة جوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام.. و20 مدنيا استشهدوا في قصف جوي روسي.. وفي شرق الفرات هناك توتر تركي روسي واضح وهجمات لقوات "قسد" أسفرت عن 20 قتيلا من الفصائل الموالية لتركيا خلال الايام الثلاثة.. هناك 6 قتلى من المجلس السرياني خلال الاشتباكات.. وإضافة لذلك هناك توتر أمريكي روسي هناك.. "أردوغان" يريد المقايضة بين إدلب وشمال شرق سوريا.. وإذا ما قرر الروس المواجهة مع تركيا فإن ذلك سيعني حربا طاحنة.. و"بوتين" سيستخدم قوته لأنه يعتبر سوريا جزءًا من روسيا الاتحادية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 9, 2020