شهداء وجرحى جراء انفجار مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها

10 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دوي انفجار عنيف ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو في المدينة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى 3 أشخاص على الأقل بينما أصيب آخرون بجراح، وعدد الذين قضوا وقتلوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

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