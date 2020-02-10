بدعم تركي كامل.. الفصائل والقوات التركية تبدأ عملية تمهيد صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في ريف إدلب الشرقي، حيث يتركز القصف المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على سراقب وقرى بريفها، وذلك بالتزامن مع تحركات للقوات التركية والفصائل انطلاقاً من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك بعملية عسكرية برية برفقة الفصائل خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، كما كانت القوات التركية استهدفت بالمدفعية الثقيلة مهبط جب الرملة بريف حماة، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي المكثف من قبل مروحيات النظام وطائراته الحربية والطائرات الروسية، عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من محيط الأتارب وكفرحلب ومعرة النعسان وشلخ وكفرنوران وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي.