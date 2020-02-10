مدير المرصد السوري:: بدأ الوعد الأردوغاني بالتحقق اليوم، قبل قليل انطلقت العملية العسكرية ضد قوات النظام، الفصائل الموالية لتركيا كـ الجبهة الوطنية وفيلق الشام وفصائل الجيش الحر الذين اجتمع معهم الأتراك بدأوا بدعم من المشاة الأتراك الذين دخلوا بالآلاف إلى الأراضي السورية، العملية بدأت على محيط النيرب وسراقب من أجل قطع طريق دمشق – حلب الدولي، على ما يبدو روسيا لم ترضي أردوغان فقرر أن يحارب روسيا في تلك المنطقة، أعتقد أن هذه الأعداد الكبيرة من القوات التركية لن تستطيع قوات النظام الوقوف في وجهها إلا إذا تحركت الطائرات الروسية وبدأت معركة روسية – تركية طرفاها الأساسيين قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا، أي أن داخل سورية لا يوجد قرار لا لنظام الأسد ولا للفصائل، التقدم للمشاة التركية والفصائل الموالية لتركيا بدأ على محور النيرب – سراقب والقصف عنيف جداً من المدفعية التركية من أجل إغلاق طريق دمشق – حلب الدولي، والـ 2 كلم التي كانت أمام قوات النظام على أطراف حلب الغربية أعاقت التقدم فيها النقطة التركية الرابعة الموجودة في الراشدين، عملية خلط الأوراق بدأت بشكل كبير جداً، قوات النظام دون الدعم الجوي الروسي لا تستطيع التقدم في أي منطقة، إذا ما انطلقت القوات التركية التي شاهدناها سيكون هناك معارك عنيفة ستُجبر قوات النظام التراجع عن نقاطها، الأتراك يشاركون على الأرض بعناصر مشاة لأن الفصائل ليس لديها قدرة كافية على الوقوف في وجه الروس والنظام، القوات التركية تعلم أن نظام بشار الأسد لا يستطيع بالنهاية ان يحارب القوات التركية إذا لم تكن هناك تغطية جوية روسية، الساعات القادمة سوف يتضح الأمر هل هي رسالة أردوغانية ستقف هنا؟؟ أم سيتابع أردوغان بعد أن أقحم 6000 مقاتل تركي إلى داخل الأراضي السورية.

مدير المرصد السوري:: بدأ الوعد الأردوغاني بالتحقق اليوم، قبل قليل انطلقت العملية العسكرية ضد قوات النظام مدير المرصد السوري:: بدأ الوعد الأردوغاني بالتحقق اليوم، قبل قليل انطلقت العملية العسكرية ضد قوات النظام، الفصائل الموالية لتركيا كـ الجبهة الوطنية وفيلق الشام وفصائل الجيش الحر الذين اجتمع معهم الأتراك بدأوا بدعم من المشاة الأتراك الذين دخلوا بالآلاف إلى الأراضي السورية، العملية بدأت على محيط النيرب وسراقب من أجل قطع طريق دمشق – حلب الدولي، على ما يبدو روسيا لم ترضي أردوغان فقرر أن يحارب روسيا في تلك المنطقة، أعتقد أن هذه الأعداد الكبيرة من القوات التركية لن تستطيع قوات النظام الوقوف في وجهها إلا إذا تحركت الطائرات الروسية وبدأت معركة روسية – تركية طرفاها الأساسيين قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا، أي أن داخل سورية لا يوجد قرار لا لنظام الأسد ولا للفصائل، التقدم للمشاة التركية والفصائل الموالية لتركيا بدأ على محور النيرب – سراقب والقصف عنيف جداً من المدفعية التركية من أجل إغلاق طريق دمشق – حلب الدولي، والـ 2 كلم التي كانت أمام قوات النظام على أطراف حلب الغربية أعاقت التقدم فيها النقطة التركية الرابعة الموجودة في الراشدين، عملية خلط الأوراق بدأت بشكل كبير جداً، قوات النظام دون الدعم الجوي الروسي لا تستطيع التقدم في أي منطقة، إذا ما انطلقت القوات التركية التي شاهدناها سيكون هناك معارك عنيفة ستُجبر قوات النظام التراجع عن نقاطها، الأتراك يشاركون على الأرض بعناصر مشاة لأن الفصائل ليس لديها قدرة كافية على الوقوف في وجه الروس والنظام، القوات التركية تعلم أن نظام بشار الأسد لا يستطيع بالنهاية ان يحارب القوات التركية إذا لم تكن هناك تغطية جوية روسية، الساعات القادمة سوف يتضح الأمر هل هي رسالة أردوغانية ستقف هنا؟؟ أم سيتابع أردوغان بعد أن أقحم 6000 مقاتل تركي إلى داخل الأراضي السورية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020