ارتفاع حصيلة المجزرة الروسية في آبين غرب حلب إلى 9 شهداء ثلثيهم من الأطفال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية روسية باستهداف لقرية آبين المكتظة بالنازحين والواقعة بريف حلب الغربي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 هم: 6 أطفال ومواطنتان ورجل، ومن ضمن الشهداء نازحين، كما خلفت الغارات الروسية ما لا يقل عن 20 جريح بينهم 7 أطفال ومواطنتين، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

فيما كان المرصد السوري وثق خلال يوم أمس مجزرة راح ضحيتها 9 مواطنين بينهم امرأة جراء قصف الطائرات الحربية الروسية على بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي. ووثّق “المرصد السوري” استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل بإلقاء الطائرات المروحية براميل متفجرة على بلدة الأتارب بريف حلب، فيما استشهد مواطنين اثنين في قرية الشيخ علي بريف حلب جراء قصف طائرات حربية روسية. واستشهد 3 على الأقل بقصف جوي روسي على منطقة أورم الصغرى. ومواطن استشهد بقصف للطائرات الحربية التابعة للنظام على قرية كتيان بريف إدلب، فيما استشهد مواطن بقصف بري نفذته قوات النظام على مدينة جسر الشغور.