في استمرار لنشاطه المتصاعد في دير الزور.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتل مواطن ذبحاً بالسكين بتهمة “التعامل مع قسد” شرق المحافظة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن عناصر من خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” اقتحموا منزل مواطن في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ومن ثم اقتادوه إلى بادية القرية، وبعد ذلك قاموا بقطع رأسه بأداة حادة ثم جلبوا جثته إلى وسط القرية واطلقوا النار بالهواء بتهمة التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”، جدير بالذكر أن المواطن يعمل موظف بقناة الري لدى مجلس ديرالزور المدني وهو نازح من أبناء مدينة ديرالزور.