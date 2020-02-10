في استمرار لنشاطه المتصاعد في دير الزور.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتل مواطن ذبحاً بالسكين بتهمة “التعامل مع قسد” شرق المحافظة

10 فبراير,2020
أقل من دقيقة
داعش ينشط بريف دير الزور بشكل ملحوظ … تفجير جديد يهز المنطقة
داعش ينشط بريف دير الزور بشكل ملحوظ … تفجير جديد يهز المنطقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن عناصر من خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” اقتحموا منزل مواطن في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ومن ثم اقتادوه إلى بادية القرية، وبعد ذلك قاموا بقطع رأسه بأداة حادة ثم جلبوا جثته إلى وسط القرية واطلقوا النار بالهواء بتهمة التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”، جدير بالذكر أن المواطن يعمل موظف بقناة الري لدى مجلس ديرالزور المدني وهو نازح من أبناء مدينة ديرالزور.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 فبراير,2020

قتلى وجرحى في قصف صاروخي لقوات النظام على مطار تفتناز العسكري الذي تتواجد في القوات التركية

10 فبراير,2020

ارتفاع حصيلة المجزرة الروسية في آبين غرب حلب إلى 9 شهداء ثلثيهم من الأطفال

10 فبراير,2020

بدعم تركي كامل.. الفصائل والقوات التركية تبدأ عملية تمهيد صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام شرق إدلب

10 فبراير,2020

المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 30 تعداد الذين استشهدوا وأصيبوا في انفجار مفخخة بمدينة عفرين