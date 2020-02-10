قتلى وجرحى في قصف صاروخي لقوات النظام على مطار تفتناز العسكري الذي تتواجد في القوات التركية بالتزامن مع توقف القصف التركي على مواقعها في إدلب.. قوات النظام تواصل التقدم في الريف الحلبي وتسيطر على 3 مواقع جديدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في مطار تفتناز العسكري ومحيطه والذي تتواجد فيه قوات تركية وفصائل معارضة، حيث تسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى بينهم أتراك، وشوهدت سيارات إسعاف تركية تقل مصابين إلى داخل الأراضي التركية، على صعيد متصل عاد الهدوء النسبي إلى محاور التوتر بين القوات التركية وقوات النظام في المنطقة الواقعة بين النيرب وسراقب شرق إدلب، بعد توقف القصف التركي وقصف الفصائل على المنطقة.

وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة حققتها قوات النظام بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، وذلك عقب اشتباكات مع المقاتلين هناك، تمثلت هذه التقدمات بالسيطرة على كفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وسط محاولتها التقدم باتجاه معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 55 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والايكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.