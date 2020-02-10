10 قتلى من القوات التركية والفصائل في قصف صاروخي لقوات النظام على مطار تفتناز العسكري

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 آخرون منهم بجراح متفاوتة، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مطار تفتناز العسكري الذي تنتشر فيه القوات التركية، كما تسبب القصف ذاته بمقتل 4 من الفصائل المتواجدة هناك، فيما كانت قوات النظام قد قصفت في الثالث من الشهر الجاري نقطة تركية في ترنبة غرب سراقب، ما أدى لمقتل 8 أتراك هم: 7 جنود وموظف مدني.

من جهة أخرى عادت الطائرات الحربية الروسية لتصعد من قصفها على محافظة إدلب، عبر غارات مكثفة على محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية ومحيط زردنا، على صعيد متصل فجرت هيئة تحرير الشام عربة مفخخة على محور قرية مزناز بريف حلب الجنوبي الغربي، وسط استمرار المعارك بوتيرة عنيفة مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها.