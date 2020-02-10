مدير المرصد السوري:: في إدلب كان هناك محاولة تركية للتقدم على حساب قوات النظام ومحاولة السيطرة على سراقب والنيرب بدعم للفصائل من القوات التركية وقوات المشاة، يبدو أن هذه العملية توقفت بعد أن جائت الأوامر من تركيا إلى أن تنتهي المفاوضات الروسية – التركية حول التسوية في إدلب، منذ يوم أمس وحتى اللحظة نحو 30 شهيداً مدنياً وهناك معلومات عن قتلى من القوات التركية في مطار تفتناز العسكري شمال غرب سراقب الذي تعرض لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، لا تزال 2 كلم تفصل قوات النظام عن السيطرة على كامل طريق دمشق – حلب الدولي وتمنع القوات التركية قوات النظام من السيطرة على ضاحية الراشدين الرابعة لإتمام السيطرة على كامل الطريق من حلب إلى دمشق، طريق دمشق – حلب الدولي هو شريان الاقتصاد وشريان الحركة للمدنيين، حلب تعتبر عاصمة الشمال السوري والعاصمة الاقتصادية، بدون السيطرة على هذا الطريق تكون قوات النظام تسلك طريق طويل جداً، هناك 900 ألف نازح وليس كما قالت الأمم المتحدة 700 ألف نسمة، خلال الـ 48 ساعة الفائتة ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ريف حلب الغربي وهناك مآساة إنسانية والمجتمع الدولي لايزال صامت عن مايجري.

مدير المرصد السوري:: في إدلب كان هناك محاولة تركية للتقدم على حساب قوات النظام ومحاولة السيطرة على سراقب والنيرب مدير المرصد السوري:: في إدلب كان هناك محاولة تركية للتقدم على حساب قوات النظام ومحاولة السيطرة على سراقب والنيرب بدعم للفصائل من القوات التركية وقوات المشاة، يبدو أن هذه العملية توقفت بعد أن جائت الأوامر من تركيا إلى أن تنتهي المفاوضات الروسية – التركية حول التسوية في إدلب، منذ يوم أمس وحتى اللحظة نحو 30 شهيداً مدنياً وهناك معلومات عن قتلى من القوات التركية في مطار تفتناز العسكري شمال غرب سراقب الذي تعرض لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، لا تزال 2 كلم تفصل قوات النظام عن السيطرة على كامل طريق دمشق – حلب الدولي وتمنع القوات التركية قوات النظام من السيطرة على ضاحية الراشدين الرابعة لإتمام السيطرة على كامل الطريق من حلب إلى دمشق، طريق دمشق – حلب الدولي هو شريان الاقتصاد وشريان الحركة للمدنيين، حلب تعتبر عاصمة الشمال السوري والعاصمة الاقتصادية، بدون السيطرة على هذا الطريق تكون قوات النظام تسلك طريق طويل جداً، هناك 900 ألف نازح وليس كما قالت الأمم المتحدة 700 ألف نسمة، خلال الـ 48 ساعة الفائتة ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ريف حلب الغربي وهناك مآساة إنسانية والمجتمع الدولي لايزال صامت عن مايجري Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020