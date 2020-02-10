بعد 3 أيام من التفجير الأخير.. انفجار جديد يضرب العاصمة دمشق وسط استنفار لأجهزة النظام الأمنية

10 فبراير,2020
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محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار عنيف في حي المزة الواقع في الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء في الحي، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن ذلك مع انتشار أمني كثيف لعناصر من استخبارات النظام في محيط المنطقة التي وقع فيها الإنفجار. وكان “المرصد السوري” قد نشر في 7 فبراير أن انفجار عنيف هز شارع خالد بن الوليد في “دمشق”، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة ملقاة أسفل سيارة في منطقة الفحامة، ما تسبب في إصابة شخص مجهول الهوية ولم يعرف ما إذا كان مدنيا أم عسكريا تابعا لقوات النظام، وفقا لمصادر موثوقة.

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