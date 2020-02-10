مدير المرصد السوري: أكثر من 900 ألف مدني نزحوا منذ بداية ديسمبر، بعد منتصف الليل كان هناك مجزرة في أقصى ريف حلب الغربي، قصف من طائرات روسية أدى إلى استشهاد 9 مدنيين بينهم 6 أطفال، الكثير من المدنيين الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة هم من النازحين، لانعلم لماذا روسيا تقصف منطقة بعيدة عن طريق الـ M5 الذي تريد روسيا السيطرة عليه، النازحون أوضاعهم الإنسانية سيئة نتيجة عدم وصول تفاهمات روسية – تركية حقيقية، روسيا سوف تقتلهم وأردوغان يدعي حمايتهم، واليوم ماشهدناه من قتل جنود أتراك في قصف من قبل قوات النظام على مطار تفتناز العسكري يدل على أن هناك تصاعد في التوتر الروسي – التركي على حساب أبناء الشعب السوري.

لايوجد مخيمات تكفي الأعداد الكبيرة من النازحين، والكثير من المدنيين ليس لديهم القدرة على استئجار منازل في ظل انتشار ظاهرة تجار الحروب الذين يريدون الحصول على مبالغ طائلة، بعض النازحين يباتون في العراء بشكل حقيقي وليس عاطفي أو إعلامي، تركيا وعدت الفصائل الموالية لها اعتباراً من صباح اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة يشارك فيها جنود أتراك من أجل استعادة السيطرة على سراقب وكامل المنطقة التي تقدمت إليها قوات النظام، بدأت العملية بعد ذلك جاءت الأوامر من أنقرة لتتوقف العملية ريثما تنتهي المباحثات التركية – الروسية ونتيجة العملية العسكرية والاشتباكات كان هناك قصف على مطار تفتناز أدى لمقتل 6 جنود أتراك ومقتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا، وكأنها رسالة روسية إلى تركيا كل ما تحركتم ستخسرون من جنودكم.