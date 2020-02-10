المعارك العنيفة تتواصل جنوب غرب مدينة حلب مخلفة مزيداً من القتلى بين قوات النظام والجهاديين.. والطائرات الروسية تعاود تصعيد القصف الجوي على إدلب

شنت طائرات حربية روسية مزيداً من الغارات المكثفة على أطراف مدينة إدلب الغربية ومحيط بلدة سرمين وبلدة كفرنبل وأماكن أخرى في إدلب، وذلك في إطار عودة التصعيد الروسي على إدلب، كما أطلقت الفصائل عدة صواريخ غراد على منطقة القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، ووثق المرصد السوري مقتل 12 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها خلال اليوم الاثنين جراء القصف والتفجير والاشتباكات، كما قتل 18 من المجموعات الجهادية في القصف والاشتباكات ذاتها.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 438 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 493 بينهم من 366 المجموعات الجهادية.