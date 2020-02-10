المرصد السوري لحقوق الانسان:6 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

أفاد تقرير منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر آذار/مارس من عام 2018، بعد “عملية غصن الزيتون”، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.

على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري ببدء فصائل المعارضة والقوات التركية اليوم عملية تمهيد صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام شرق إدلب.

وقال المرصد إن قصفا صاروخيا مكثفا تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في ريف إدلب الشرقي، مشيرا إلى أن القصف المكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية يتركز على سراقب وقرى بريفها.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع تحركات للقوات التركية والفصائل انطلاقا من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك عملية عسكرية برية برفقة الفصائل خلال الساعات القادمة.

المصدر:النهار المصري