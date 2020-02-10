مدير "المرصد السوري": لم نرصد قتلى من قوات النظام اليوم.. وشاهدنا تدمير عدة آليات للقوات التركية في هذه الضربة الموجعة لها.

مدير "المرصد السوري": لم نرصد قتلى من قوات النظام اليوم.. وشاهدنا تدمير عدة آليات للقوات التركية في هذه الضربة الموجعة لها.. ويبدو أنها كانت بتوجيه من الروس ردًا على محاولة التقدم التركي بصحبة الفصائل الموالية لها ولذلك قتل ٦ من القوات التركية.. وإلى الآن ليس هناك قتلى من قوات النظام في القصف التركي العنيف.. ما يقال عن ١٠٠ هدف استهدفتها تركيا لقوات النظام غير صحيح.. وهناك من يريد أن يمتص الغضب التركي حتى ولو كان إعلاميا فقط.. وليس هناك قتلى حتى من قوات النظام في رأس العين.. أكثر من ٦ آلاف جندي و١٤٥٠ آلية تركية دخلوا إلى سوريا وتمركزوا في معسكرات سابقة لقوات النظام.. قوات النظام تقدمت في ريف حلب الجنوبي والغربي.. وهي تحاول السيطرة على القرى المحيطة بطريق حلب-دمشق الدولي لتأمينه.. عدد النازحين تخطى ٩٠٠ ألف منذ ديسمبر الماضي وعدد كبير منهم لم يسجل نفسه رسميا كنازحين.. وهناك من توفي بسبب سوء الأحوال الجوية.. وهناك ٩ نازحين بينهم ٦ أطفال استهدفتهم روسيا التي لا تكتفي باستهداف المناطق القريبة من الطريق اليوم.. لا نعلم هدف روسيا لكن هناك مناطق كاملة باتت خالية من السكان على طريق حلب-دمشق الدولي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020