طائرات النظام الحربية تستهدف رتلا تركيا في ريف حلب.. و 16 شهيدا مدنيا خلال اليوم.. ونحو 175 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الشهداء المدنيين خلال اليوم إلى 16، حيث استشهد مواطن بقصف جوي روسي على مدينة الأتارب بريف حلب، واستشهد رجل وطفل بقصف طائرات النظام الحربية على الأتارب أيضا، كما استشهد طفل في مخيم للنازحين في قرية كفرعروق بريف إدلب الشمالي، واستشهد 3 مواطنين بإلقاء الطائرات المروحية براميل متفجرة على بلدة أبين.

ووثق “المرصد السوري” مجزرة راح ضحيتها 9 بينهم 6 أطفال و مواطنتين ورجل جراء غارات الطائرات الحربية الروسية على بلدة أبين بريف حلب الغربي.

وفي السياق، قصفت طائرات النظام الحربية رتلا تركيا مؤلفا من عدة آليات في محيط مدينة الأتارب غرب حلب، ما أدى إلى سقوط عدة إصابات في صفوف الجنود الأتراك في حين غادر الرتل مكانه إلى مدينة الأتارب.

وفي السياق ذاته، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدمات جديدة حققتها قوات النظام بريفي حلب الغربي عقب اشتباكات مع المقاتلين هناك، تمثلت بالسيطرة على كفرنوران وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا، وسط محاولتها التقدم باتجاه معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي عند الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 56 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية وتل حدية والإيكاردا والصالحية والبرقوم وكماري والزربة والكلارية وكفرحلب والقناطر وخربة جزرايا وكفرنوران) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

على صعيد متصل، ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على كل من أطراف مدينة إدلب الغربية ومحيط بلدة سرمين وبلدة كفرنبل ومحاور الاشتباك بريف حلب الجنوبي الغربي، إلى 78.

كما ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية التابعة للنظام إلى 73، حبق استهدفت كل من كفر حلب وكفرنوران والأتارب وطريق “M5” بريف حلب، ومعارة النعسان وشلخ بريف إدلب.

وألقت الطائرات المروحية 22 برميلا متفجرا استهدفت مناطق في ريف حلب الغربي والجنوبي ومحاور الاشتباكات. ووثق “المرصد السوري” مقتل 19 عنصراً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها خلال اليوم جراء القصف والتفجير والاشتباكات، كما قتل 18 من المجموعات الجهادية في القصف والاشتباكات ذاتها.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 445 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 493 بينهم 366 من المجموعات الجهادية.