مدير “المرصد السوري”: 6 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بري لقوات النظام استهدف قاعدة لهم في مطار تفتناز إثر فشل العملية التركية التي دعمت الفصائل الموالية لها بالهجوم والتقدم على مناطق واسعة بحسب الوعود التركية التي قالت إنها ستعيد كامل المناطق التي سيطرة عليها قوات النظام منذ شهر نيسان الفائت، وإذ بها العملية تستمر لساعة واحدة قتل إثرها 6 جنود أتراك و4 مقاتلين من الفصائل وتخرج علينا وزارة الدفاع التركية وأردوغان للقول بأنه دمر 100 هدف وقتل 100 عنصر من النظام وحقيقة الأمر ليس كذلك.. في الـ 2 من فبراير الجاري كان هناك مقتل 13 عنصرا من قوات النظام أما اليوم فلم نسجل أي قتيل.

على العكس من ذلك اليوم وصلتنا صور تظهر دمار الآليات التركية في الاستهداف الماضي في الـ 2 فبراير الجاري تظهر تدمير آليات ودبابات تركية وهي على حاملاتها.

الروس أمروا النظام بقصف تجمع الأتراك في تفتناز كي يوجهوا رسالة لأردوغان بأن هناك اتفاق روسي- تركي يقتضي بموجبه سيطرة قوات النظام على طريق دمشق-حلب الدولي.. ولكن ما تزال تركيا تستغل مأساة الشعب السوري الذي تهجر بفعل العمليات العسكرية للنظام وروسيا

مدير "المرصد السوري": 6 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بري لقوات النظام مدير "المرصد السوري": 6 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بري لقوات النظام استهدف قاعدة لهم في مطار تفتناز إثر فشل العملية التركية التي دعمت الفصائل الموالية لها بالهجوم والتقدم على مناطق واسعة بحسب الوعود التركية التي قالت إنها ستعيد كامل المناطق التي سيطرة عليها قوات النظام منذ شهر نيسان الفائت، وإذ بها العملية تستمر لساعة واحدة قتل إثرها 6 جنود أتراك و4 مقاتلين من الفصائل وتخرج علينا وزارة الدفاع التركية وأردوغان للقول بأنه دمر 100 هدف وقتل 100 عنصر من النظام وحقيقة الأمر ليس كذلك.. في الـ 2 من فبراير الجاري كان هناك مقتل 13 عنصرا من قوات النظام أما اليوم فلم نسجل أي قتيل.على العكس من ذلك اليوم وصلتنا صور تظهر دمار الآليات التركية في الاستهداف الماضي في الـ 2 فبراير الجاري تظهر تدمير آليات ودبابات تركية وهي على حاملاتها.الروس أمروا النظام بقصف تجمع الأتراك في تفتناز كي يوجهوا رسالة لأردوغان بأن هناك اتفاق روسي- تركي يقتضي بموجبه سيطرة قوات النظام على طريق دمشق-حلب الدولي.. ولكن ما تزال تركيا تستغل مأساة الشعب السوري الذي تهجر بفعل العمليات العسكرية للنظام وروسيا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020