انخفاض درجات الحرارة يؤدي بحياة أطفال في مخيمات التشرد  

توفي طفل نازح مع عائلته من معرة النعمان إلى “مخيم القطري” في ريف اعزاز بسبب البرد وحالة الصقيع الذي تسود معظم مناطق سورية وسط انعدام تام لأي نوع من أنواع التدفئة ومقومات الحياة، وذلك في 8 فبراير الجاري.

كما توفيت طفلة متأثرة بالحروق التي تعرضت لها يوم أمس الأحد نتيجة احتراق خيمتها بمخيم الزيتون بقرية الشيخ بحر بريف إدلب.

فيما أصيب طفلين اثنين بحروق سببها اندلاع النار بخيمة تأويهما في دارة عزة غربي حلب.

كما اندلع حريق قبل أيام في أحد مخيمات كفربني بريف إدلب ما تسبب بوفاة طفلة حينها. يذكر أنه تتكرر حالات حرق الخيام بسبب مواد التدفئة الغير صالحة للتشغيل بالتزامن مع موجة صقيع شديدة البرودة إذ تسجل الحرارة 7 درجات تحت الصفر.

في حين تشهد محافظتي إدلب وحلب نزوح مئات الآف إلى المجهول في ظل غياب الدعم الإغاثي.