مدير “المرصد السوري”: الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46.. تزامنا مع تحليق طائرات روسية أي أن هذا الاستهداف هو بعلم روسيا مثلما كان عليه الحال في استهداف مطار تفتناز والترنبة جميعها بعلم روسيا وهي رسائل روسية إلى تركيا وخير دليل على ذلك الخلافات فيما بينهما شرق الفرات.. حتى اللحظة الدوريات الروسية التركية توقفت.. تركيا كانت تنتظر من روسيا عين عيسى والدرباسية ولكنها لم تقدم شيء.. مااضطر أردوغان للعمل داخل إدلب.

حلفاء امريكا هم قوات “قسد” ولن تتخلى عنهم وهؤلاء بالوقت ذاته يقاتلون تركيا أي أن هناك عملية خلط أوراق وتركيا ليست اقل اجراما من إيران والروس من يقتل ابناء الشعب السوري في عفرين لايختلف عن الذي يقتل مواطنا سوريا في أماكن أخرى

مدير "المرصد السوري": الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46 مدير "المرصد السوري": الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46.. تزامنا مع تحليق طائرات روسية أي أن هذا الاستهداف هو بعلم روسيا مثلما كان عليه الحال في استهداف مطار تفتناز والترنبة جميعها بعلم روسيا وهي رسائل روسية إلى تركيا وخير دليل على ذلك الخلافات فيما بينهما شرق الفرات.. حتى اللحظة الدوريات الروسية التركية توقفت.. تركيا كانت تنتظر من روسيا عين عيسى والدرباسية ولكنها لم تقدم شيء.. مااضطر أردوغان للعمل داخل إدلب.حلفاء امريكا هم قوات "قسد" ولن تتخلى عنهم وهؤلاء بالوقت ذاته يقاتلون تركيا أي أن هناك عملية خلط أوراق وتركيا ليست اقل اجراما من إيران والروس من يقتل ابناء الشعب السوري في عفرين لايختلف عن الذي يقتل مواطنا سوريا في أماكن أخرى Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020