مدير “المرصد السوري”: الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46

11 فبراير,2020
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46.. تزامنا مع تحليق طائرات روسية أي أن هذا الاستهداف هو بعلم روسيا مثلما كان عليه الحال في استهداف مطار تفتناز والترنبة جميعها بعلم روسيا وهي رسائل روسية إلى تركيا وخير دليل على ذلك الخلافات فيما بينهما شرق الفرات.. حتى اللحظة الدوريات الروسية التركية توقفت.. تركيا كانت تنتظر من روسيا عين عيسى والدرباسية ولكنها لم تقدم شيء.. مااضطر أردوغان للعمل داخل إدلب.
حلفاء امريكا هم قوات “قسد” ولن تتخلى عنهم وهؤلاء بالوقت ذاته يقاتلون تركيا أي أن هناك عملية خلط أوراق وتركيا ليست اقل اجراما من إيران والروس من يقتل ابناء الشعب السوري في عفرين لايختلف عن الذي يقتل مواطنا سوريا في أماكن أخرى

مدير "المرصد السوري": الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46

مدير "المرصد السوري": الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت رتلا تركيا في محيط الأتارب بالقرب من الفوج 46.. تزامنا مع تحليق طائرات روسية أي أن هذا الاستهداف هو بعلم روسيا مثلما كان عليه الحال في استهداف مطار تفتناز والترنبة جميعها بعلم روسيا وهي رسائل روسية إلى تركيا وخير دليل على ذلك الخلافات فيما بينهما شرق الفرات.. حتى اللحظة الدوريات الروسية التركية توقفت.. تركيا كانت تنتظر من روسيا عين عيسى والدرباسية ولكنها لم تقدم شيء.. مااضطر أردوغان للعمل داخل إدلب.حلفاء امريكا هم قوات "قسد" ولن تتخلى عنهم وهؤلاء بالوقت ذاته يقاتلون تركيا أي أن هناك عملية خلط أوراق وتركيا ليست اقل اجراما من إيران والروس من يقتل ابناء الشعب السوري في عفرين لايختلف عن الذي يقتل مواطنا سوريا في أماكن أخرى

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 10, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: 6 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بري لقوات النظام

10 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: لم نرصد قتلى من قوات النظام اليوم.. وشاهدنا تدمير عدة آليات للقوات التركية في هذه الضربة الموجعة لها.

10 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: لا يوجد قتلى من قوات النظام بالقصف التركي اليوم

10 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: 6 قتلى من الجنود الأتراك و4 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا في قصف من قبل قوات النظام على مطار تفتناز العسكري