الكارثة الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي مع استمرار القصف الجوي الهستيري واقتراب قوات النظام من مناطق مكتظة بالسكان والنازحين في ظل استمرار الصمت الدولي المخزي

يتواصل القصف الجوي بشكل هستيري على مدن وبلدات وقرى واقعة بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، ولاسيما من قبل طائرات الروس الحربية، وتستهدف هذه الضربات الجوية المكثفة كل من الأتارب والابزمو وأورم الكبرى وأورم الصغرى وكفرعمة والمنصورة ومحيط كفرناها ومحيط كفرنوران ومناطق أخرى هناك، وذلك في إطار سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري والمتمثلة بتصعيد القصف الجوي لإجبار المدنيين على النزوح لقضم مزيد من المناطق وانتزاع السيطرة عليها، حيث تعد المناطق أنفة الذكر مكتظة بالمدنيين ولا سيما بأنها ملاذ للنازحين سواء للذين نزحوا مؤخراً من إدلب وريف حلب الجنوبي أو للذين نزوحوا قبل أقل من عام إبان العملية العسكرية بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

ومع اتساع رقعة النزوح تتفاقم الكارثة الإنسانية للمدنيين السوريين دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي ولا “الضامن” التركي الذي يتحدث إعلامياً فقط حولهم، والمعضلة باتت إلى أين سيتوجه المواطنون، فهناك الكثير من المدنيين لا يستطيعون الخروج من مناطق تواجدهم الحالية على الرغم من اقتراب قوات النظام، لأنه لم يتبقى مكان للذهاب إليه مع اكتظاظ النازحين في ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي عند الحدود مع لواء اسكندرون، حيث يشهد طريق سرمدا من ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ازدحاماً شديداً بسبب تدفق النازحين، ويأتي هذا أيضاً في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة وانخفاض درجات الحرارة إلى نحو الصفر.

وفي ظل نكث “الضامنان” التركي والروسي وعودهما فيما يتعلق بمنطقة “خفض التصعيد”، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الطرفين لعدم تحميل المدنيين أعباء عملياتهما العسكرية وحماية المدنيين من الأوضاع الكارثية الناتجة عن تدخلهما العسكري في سورية.