بعد سيطرتها على اتستراد دمشق – حلب الدولي.. قوات النظام تواصل برفقة الروس تصعيد القصف الجوي والبري على حلب وإدلب وسط استمرار موجات النزوح

11 فبراير,2020
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يتواصل القصف الجوي بوتيرة مكثفة وعنيفة من قبل طائرات النظام و”الضامن” الروسي، وذلك بعد سيطرة قوات النظام على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، حيث تستهدف الطائرات بعشرات الضربات الجوية مناطق في دارة عزة وكفرحمرة وكفرنوران وخان العسل وكفرناها والجينة وأورم الكبرى وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، وحاس وكفرنبل وكفرسجنة ومعرزيتا ومناطق أخرى بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بالإضافة لجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل تستهدف القوات التركية والفصائل بالقذائف الصاروخية والمدفعية بوتيرة عنيفة مناطق في محاور النيرب وآفس وجوباس وسراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي، كما حاولت قوات النظام التقدم في محيط بلدة كفرسجنة جنوب إدلب، في حين يترافق القصف الجوي مع قصف بري هستيري يستهدف أماكن في المناطق أنفة الذكر، في الوقت الذي تتواصل فيه موجات نزوح المدنيين من ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي كـ الأتارب والابزمو وأورم الكبرى وأورم الصغرى وكفرعمة والمنصورة ومحيط كفرناها ومحيط كفرنوران ومناطق أخرى هناك وذلك على خلفية تصعيد القصف الجوي والبري المكثف من قبل النظام السوري والروس.

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