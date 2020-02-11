بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على اتستراد الـ M5.. القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى الأراضي السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي جديد نحو الأراضي السورية صباح اليوم الثلاثاء عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من مجنزرات ومدرعات وآليات ثقيلة، وذلك بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تمركزاً جديداً للقوات التركية داخل الأراضي السورية، حيث عمدت القوات التركية إلى إنشاء موقعاً عسكرياً تابعاً لها في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وذلك في إطار استمرار انتشار الأتراك في حلب وإدلب، حيث كانت قد تمركزت القوات التركية خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بمواقع ونقاط عدة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر “طلائع البعث” في المسطومة وتل قميناس غرب مدينة إدلب والفوج 46 غرب حلب. وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه لا تزال الأرتال العسكرية التركية تدخل محافظة إدلب، محملة بالأسلحة الثقيلة والدبابات وأجهزة التشويش العسكرية، في حين وردت معلومات موثوقة لـ”المرصد السوري” أن الجيش التركي يعد المقاتلين الموالين له بشن عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام إن لم تتراجع عن مناطق تقدمها في محيط النقاط التركية.