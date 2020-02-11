مدير "المرصد السوري": هناك سيطرة من قبل قوات النظام على كامل طريق دمشق – حلب الدولي، يعني ذلك أن المرحلة الأولى من الاتفاق الروسي – التركي تمت

مدير "المرصد السوري": هناك سيطرة من قبل قوات النظام على كامل طريق دمشق – حلب الدولي، يعني ذلك أن المرحلة الأولى من الاتفاق الروسي – التركي تمت، كان هناك معارك شرسة في منطقة الراشدين الرابعة استمرت لثلاثة أيام، بالأمس قُتل 19 عنصراً من قوات النظام، النظام تمكن للمرة الأولى منذُ عام 2012 بالسيطرة علي الطريق, هذا الطريق يربط العاصمة الاقتصادية حلب بدمشق ودرعا، ضمن المخطط الروسي – التركي يعود طريق غازي عينتاب – حلب، حلب – دمشق، دمشق – درعا، عندما كان قاسم سليماني يشرف على عمليات النظام، قام بفتح طريق وعر يأخذ ساعات كثيرة، افتتاح هذا الطريق كان على حساب تشريد ملايين السوريين من مورك وصولاً إلى حلب، هناك مليون وخمس مئة ألف مشرد نتيجة قرار بوتين بإعادة هذا الطريق للعمل، موجات النزوح الأخيرة كانت من مناطق في محيط الأتارب، الأتراك الذين شاهدنا آلياتهم مدمرة لم يفعلوا شيء لهؤلاء المشردين.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 11, 2020