إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في أجواء قميناس – النيرب ومصير مجهول يلاحق طاقمها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الفصائل هي من استهدفت المروحية أم القوات التركية المتمركزة هناك، بينما لا يزال مجهول مصير طاقم الطائرة وسط معلومات عن أسرهم من قبل فصائل متواجدة في المنطقة هناك، يذكر أن طائرة حربية تابعة للنظام السوري كان قد جرى إسقاطها في الـ 14 من شهر أغسطس 2019 في محور ترعي – سكيك بريف إدلب الجنوبي بعد استهدافها من قبل الفصائل، وجرى حينها أسر قائد الطائرة من قبل عناصر هيئة تحرير الشام.

حيث كان المرصد السوري أشار حينها إلى سقوط طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري في ريف إدلب الجنوبي بمحور ترعي – السكيك، وتمكنت مجموعات جهادية من أسر الطيار الذي أسقطت طائرته في ريف إدلب الجنوبي، حيث تم العثور عليه بين منطقتي التمانعة وترعى بريف إدلب الجنوبي